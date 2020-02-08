Познер поддержал предложение упростить получение гражданства РФ иностранцам

Москва, 8 февраля. Журналист Владимир Познер прокомментировал предложение упростить процедуру получения гражданства Российской Федерации иностранцам. По его мнению, это хорошая инициатива.

Недавно стало известно, что российское правительство разрабатывает законопроект, согласно которому, как предполагается, станет недействительным один из пунктов в статье закона «О гражданстве РФ». Согласно ему, обязательным условием приобретения российского паспорта иностранцами является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

«Предложение хорошее. Я поддерживаю его», – заявил Владимир Познер.

Отмечается, что разработка законопроекта уже подходит к финальной стадии. Он может быть внесен в Государственную думу уже в феврале, после того будет согласован с администрацией президента, сообщает «НСН».

Как ранее сообщал глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, в законе о гражданстве могут также убрать пункты о необходимости непрерывного проживания иностранного гражданина на территории РФ в течение 5 лет, а также обязательного подтверждения законного источника дохода.

Отметим, что Владимир Познер является гражданином трех государств — России, Франции и США.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Валентина Казакова сообщала, что примерно 277 тыс. жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в 2019 году получили российское гражданство.

В МВД сообщают, что ежегодный приток мигрантов в Россию составляет около 16–17 млн человек.