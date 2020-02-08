Коронавирус обнаружен еще у троих пассажиров круизного лайнера в Японии

Токио, 8 февраля. Коронавирус 2019-nCoV диагностирован еще у троих пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которое с 3 февраля стоит на карантине рядом с японским портом Йокогама, сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Теперь общее число зараженных опасным вирусом на корабле достигло 64. Граждан России среди инфицированных нет. В ближайшее время они будут эвакуированы и доставлены в медучреждения.

Согласно данным Минздрава, на круизном лайнере находятся 3,7 тыс. человек из более чем 50 государств. На корабле пребывают 24 гражданина России.

Напомним, на корабле был инфицированный турист из Китая, который сошел в Гонконге 25 января. Правительство Японии обязало Diamond Princess бросить якорь у порта Йокогамы для проведения медосмотра всех пассажиров лайнера. На судне действует двухнедельный карантин.

По последним данным количество умерших от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 722. При этом чуть более 2 тыс. человек успешно прошли лечение и выздоровели. Общее число заболевших составляет 31, 7 тыс. человек.