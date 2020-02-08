США выделят $100 млн на борьбу с коронавирусом в КНР

Вашингтон, 8 февраля. Власти США планируют выделить Китаю и другим пострадавшим от нового коронавируса странам 100 миллионов долларов.

Как пишет «Ридус», об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

«С гордостью заявляю о 100 млн долларов, дополнительно выделяемых из имеющихся фондов в качестве меры поддержки для Китая в борьбе с коронавирусом», — сообщил он.

Ранее Госдепартамент США направил в КНР около 18 тонн медикаментов и предметов ухода за больными, в том числе гигиенические маски, респираторы и другие расходные материалы.

Помпео заявил также о планах Вашингтона увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань, где сконцентрировано наибольшее число заразившихся коронавирусом нового типа.

Напомним, власти Китая в конце декабря уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. На сегодняшний день число заболевших по всему миру приближается к 35 тысячам, 724 человека умерли от осложнений.