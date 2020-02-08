Мадуро отвел России ведущую роль в построении нового мира

Каракас, 8 февраля. Российская Федерация играет важную роль в построении нового мира, основанного на уважении, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Как заявил Мадуро, он «отправил вместе с Сергеем Лавровым теплое послание дружбы мужественному народу России и брату — Владимиру Путину».

«Я отмечаю важную роль, которую играет Россия в построении нового мира, основанного на уважении», — написал он у себя в Twitter.

Об этом глава государства заявил после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Во время визита в Каракас глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что смещение власти в Венесуэле силовыми методами неприемлемо. Он подчеркнул, что жители южноамериканской страны уже устали от призывов оппозиции к протестной активности и всерьез опасаются интервенции в их государство.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил представителей оппозиции в краже свыше 500 млн долларов, которые выделили им в 2019 году США.