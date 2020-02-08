Валерия потребовала от Пригожина перестать «шпионить» за ней

Москва, 8 февраля. Подписчики певицы Валерии оценили ее навыки игры на фортепиано. Видео с играющей на инструменте в домашней обстановке поп-исполнительницей опубликовал у себя в Instagram ее муж — продюсер Иосиф Пригожин.

Продюсер услышал, как завораживающе супруга исполняет так называемое упражнение Ганона для развития фортепианной техники. Он незаметно подкрался и записал видеоролик с любимой в домашней обстановке.

«Подсматривать, говорят, нехорошо, но я все равно подсмотрел», — подписал видео Пригожин.

Валерия не ждала неожиданного появления супруга во время игры на музыкальном инструменте и эмоционально отреагировала на съемку.

«Ну, хватит шпионить! Ну, правда. Йося, не смешно. Я в кои-то веки тут решила позаниматься», — возмутилась певица.

Тем не менее подписчики Валерии восхитились ее талантом и внешним видом.

«И без косметики хороша», — @trishinavitta. «Какие вы классные», — @marina_pavlova_1962. «Мне действительно тоже хотелось видеть Леру настоящую, будничную. Я ее очень люблю и как певицу и как женщину! Побольше таких подглядов!» — @nataliavlasenko251. «Такая вся домашняя. Сама милота. Иосиф больше снимай видео, где Валерия сама естественность», — @liubovefremova969. «Валерия прекрасна в любом виде», — @bigaeva36. «Смотреть и слушать вас двоих одно удовольствие! Такие простые и очаровательные! Лучшие из Лучших!» — @lena_dolzhenko. «А Валерия звезда номер один, у меня столько энергии нет. Но если на кого и ровняться, то только на нее», — @kseniya.kassihina.

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