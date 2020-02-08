Турецкие медики предупредили о необычном побочном эффекте виагры

Москва, 8 февраля. Турецкие медики пришли к выводу, что прием больших доз силденафила, который содержится в виагре, может привести к дальтонизму.

Как пишет британская Mail Online, в Турции 17 мужчин попали в больницу после злоупотребления виагрой. Медики диагностировали у них нарушение зрения. Пациенты жаловались на боль в глазах при ярком свете и признаки дальтонизма, причем все они ранее не страдали от глазных болезней.

Как выяснили врачи, ранее эти мужчины впервые в жизни приняли виагру в максимально доступных дозах, содержащих 100 мг силденафила.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что у некоторых мужчин организм не обладает способностью полностью расщеплять содержащиеся в виагре вещества, что приводит к проблемам со зрением. Для большинства потребителей препарата он по-прежнему не представляет опасности.

Производитель виагры также признал, что внезапная потеря зрения в одном или обоих глазах является редким побочным эффектом. Медики рекомендуют при первом приеме препарата не злоупотреблять большими дозами. Как отмечает издание, нарушения зрения у пациентов полностью прошли спустя 21 день.

RT сообщает, что фармаколог Александр Эдигер напомнил о недопустимости бесконтрольного приема противовирусных препаратов. По его словам, любые назначения должны исходить исключительно от врача, а бездумное потребление лекарств может дать лишь отрицательный эффект.