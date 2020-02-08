Газманов очаровал поклонниц элегантным костюмом

Москва, 8 февраля. Народный артист РФ Олег Газманов очаровал поклонниц, представ в элегантном костюме и модных очках.

Фотографией музыканта в своем Instagram поделилась его супруга Марина. Она опубликовала снимок, сделанный на съемочной площадке. Как оказалось, Газманов готовит премьеру нового клипа, где предстанет в не совсем характерном для него амплуа офисного начальника.

«Вчера снимали новый клип на песню «Отбой»! Тема традиционная — жизнь офиса, начальник строгий. Есть у кого такой? Элегантный, на наш взгляд, босс Олег в костюме с иголочки, дорогие очки, портфель и часы, строгий взгляд из кабинета», — написала жена певца.

Подписчики Марины Газмановой по достоинству оценили новый образ исполнителя, рассыпавшись в комплиментах семейной паре.

«Это заслуга музы. Которой является жена. Любимая женщина, с прекрасным вкусом, особой чувствительностью, романтичностью и еще многими прекрасными качествами. Она вылепила своего кумира и сделала его своим, успешным, любимым публикой. А трудолюбия ему не занимать. Таким его создал Бог», — отметила malatarolog.

«Сейчас в большинстве своем начальник заботится о своем кармане, о подчиненных думает в последнюю очередь. Образ начальника, который воплотил в жизнь Олег Михайлович в своем клипе, единичен, такие руководители являются музейными экспонатами», — посетовал vladimirmikhailov1978.

«Олег такой позитивный! У него такие добрые глаза! Он может быть бигбоссом строгим больше 10 минут?» — спросила 2750alena.

Олег Газманов родился в 1951 году. Закончил Калининградское морское училище, работал в нем же преподавателем, но затем решил связать судьбу с музыкой. Начинал карьеру в группе «Синяя птица», постепенно приобретая известность не только в качестве исполнителя, но и автора песен. Марина Газманова — вторая жена артиста, их отношения продолжаются с 1997 года.