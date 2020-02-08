Более 720 человек умерли от нового коронавируса в Китае

Пекин, 8 февраля. Количество жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, на территории Китая достигло 722, сообщает Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.

Согласно информации китайского ведомства, 2 тыс. человек успешно прошли лечение и выздоровели.

В общей сложности, по данным комитета, в Китае зафиксировано 31,7 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Сообщается, что 6,1 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии. Подозрение на наличие опасного коронавируса есть у 27,6 тыс. жителей Китая.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что мировые запасы медицинских масок истощились на ближайшие 6 месяцев. Как говорит глава ВОЗ Аданом Гебрейесус, спрос на медицинские маски и респираторы во всем мире вырос в 100 раз, что привело к их 20-кратному подорожанию.