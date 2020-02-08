Рудова взбудоражила подписчиков откровенной фотографией в образе Харли Квинн

Москва, 8 февраля. Известная актриса Наталья Рудова взбудоражила подписчиков откровенной фотографией в Instagram.

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» предстала в образе супер-злодейки Харли Квинн: в черном топе, блестящих трусиках и колготках в сеточку. Образ Рудовой дополнил яркий макияж и разноцветные волосы.

«Всем крутой пятницы! Оторвитесь как следует! Я вот болею, поэтому у меня сериальчик. А у вас какие планы? Люди еще тусят в клубах? Мне кажется, я уже год не была» — подписала фотографию российская актриса.

Большая часть подписчиков осталась в восторге от фотографии и нового образа Рудовой.

«Лучшая версия Харли», — @pashkatrofim. «Почему не ты в роли Харли Квинн в новом фильме?» — @pilikov_. «Ммм, животик бомба», — @den_bulakhtin. «А по мне фигурка шикарная, молодец», — @alsu_karimulka.

Однако нашлись и те, кто не оценил пост звезды отечественных сериалов.

«Харли Квинн уже не та», — @_vnemozga_. «Трусы из фольги! Это сейчас модно?» — @santehnik_stavropol. «Мне кажется тебе просто уже надо с лялькой сидеть, а не по клубам шарахаться», — @lashin593.

Ранее Наталья Рудова обвинила ведущего ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова в обмане и некорректном использовании ее имени и фотографий в выпуске, посвященном эскорт-услугам.