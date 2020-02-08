В Италии допрашивают экипаж корабля, поставлявшего турецкое оружие в Ливию

Генуя, 8 февраля. Итальянские СМИ подтверждают, что полиция задержала в порту Генуи экипаж корабля, доставлявшего турецкое оружие и технику в Триполи.

Как сообщает «La Repubblica», власти Италии провели допрос капитана судна, который попросил убежища после задержания корабля, когда он был пришвартован в порту Генуи для получения груза.

Правоохранительные органы на данный момент исследуют маршрут судна при помощи функции геолокации на мобильных телефонах экипажа. Отмечается, что система связи и локации на корабле была закрыта до того, как корабль вошел в ливийские воды.

Корабль «Bana» под ливанским флагом был замечен французским авианосцем «Шарль де Голль» на прошлой неделе в сопровождении турецкого фрегата, с которым они направлялись в ливийские территориальные воды.

Итальянские СМИ пишут, что один из моряков с задержанного корабля, отправился в морской полицейский участок в порту Генуи и попросил защиты и политического убежища в обмен на информацию о том, что он видел во время своего пребывания на грузовом корабле касаемо незаконной поставки оружия Турцией в Ливию.

Сообщается, что ведется расследование, и что инцидент может быть отнесен к категории «международная торговля оружием».