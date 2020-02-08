Молодая жена Петросяна Брухунова рассказала о перенесенной операции

Москва, 8 февраля. Жена шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками подробностями перенесенной операции.

В своем Instagram Брухунова предстала в новом образе, пишет KP.ru. На фото молодая жена Петросяна позирует в длинной клетчатой рубашке, широких джинсовых брюках и довольно брутальных ботинках на плоской подошве, под которыми прячутся разноцветные носки.

В комментариях поклонники написали, что она отлично выглядит, но отметили, что обувь без каблуков продолжается оставаться ее неизменным атрибутом.

«А вы ходите на каблуках?» — спросила одна из подписчиц.

Оказалось, что 30-летняя Брухунова еще несколько лет не сможет красоваться на шпильках.

«После операции на венах — нет. Каблуки запрещены строго минимум на три года», — ответила она.

Спутница жизни Петросяна рассказала, что перенесла хирургическую операцию на ногах в медицинском центре А.Н. Бегмы.

«Мне очень повезло, операцию провел лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило быстро. Но осталось множество тонкостей, о которых нужно помнить», — поделилась Брухунова.

Издание отмечает, что друзья семейной пары рассказали о мечте Татьяны Брухуновой. Она якобы планирует родить ребенка сатирику, у которого есть дочь от первого брака. В доказательство приводится тот факт, что Брухунова подписалась в соцсетях на множество аккаунтов с советами по уходу за детьми.