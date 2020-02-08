Политолог Ищенко назвал украинских депутатов «обормотами, которые ничего не умеют делать»

Москва, 8 февраля. Независимо от того, сколько парламентариев будет заседать в Верховной Раде, качество украинской власти будет лишь ухудшаться, заявил политолог Ростислав Ищенко.

Напомним, что Верховная рада поддержала законопроект, которым предусматривается сокращение конституционного числа депутатов в парламенте с 450 до 300 человек.

«Если в Раде сидит 450 обормотов, которые ничего не умеют делать, то сократи их хоть в 2, хоть в 3 раза, они обормотами и останутся. Если мы говорим о неадекватности политической системы, то неважно присутствуют в парламенте 150 или 1500 депутатов», — заявил политолог.

Он подчеркнул, что неадекватная система всегда будет приводить к власти неадекватных политиков, а качество украинской власти ухудшается с каждыми выборами.

Ранее в Верховной раде произошел очередной инцидент. Депутат от партии «Слуга народа» Максим Ткаченко использовал ненормативную лексику в ходе словесной перепалки с коллегой из «Батькивщины» Алексеем Кучеренко. Отмечается, что Ткаченко обматерил коллегу, за то, что тот назвал его «малолетним клоуном».

Выяснение отношений произошло в украинском парламенте во время обсуждения законопроекта о рынке земли. Депутаты от партии «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» заблокировали трибуну Верховной рады. Члены партии «Слуга народа» попытались разблокировать трибуну, в результате чего между парламентариями произошла драка.

Очередное выяснение отношений на кулаках в Верховной рады прокомментировала российская журналистка Ольга Скабеева.