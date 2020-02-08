Французский историк Малиновский восхитился тем, как в России чтут ветеранов

Париж, 8 февраля. Жители России уважают свою историю и чтят ветеранов, как никто другой в мире, заявил глава Фонда развития русско-французских исторических инициатив, французский историк Пьер Малиновский.

«В России очень чтут историю! Все, что касается солдат, их жертв, — это все очень помнят и берегут. Во Франции, в Европе эта тема никого не волнует. Еще в США помнят своих героев, но там другой уровень пропаганды. А в России у каждого в семье кто-то погиб. Россия в каждой войне была опустошена, разрушена, но всегда выходила победителем», — заявил Малиновский в беседе с РИА Новости.

Историк посетовал, что в его стране дела обстоят совершенно иначе. Если спросить у подростка, что он знает о ветеранах Второй мировой войны, он еще и переспросит, о какой войне идет речь.

«На историю нельзя покушаться. Это наша совместная история, история двух стран. Это солдаты, они погибли, их нужно помнить», — подчеркнул он.

Отметим, ранее в пятницу МИД РФ выразил обеспокоенность попытками США, Канады, Евросоюза и Украины переписать историю Второй мировой войны. Об этом говорится в подготовленном ведомством докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах. В ведомстве осудили циничные действия, назвав усилия Запада и некоторых стран Восточной Европы по разрушению исторической памяти «кощунственными».

В МИД подчеркнули, что попытки переписать историю привели к тому, что в Европе и США выросло целое поколение, которое не знает правду о «самой страшной войне в истории человечества», и ситуация усугубляется бездействием властей, оправдывающих проявления расизма и нетерпимости.