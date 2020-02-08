Эксперт Тихонова рассказала о воздействии кофе на организм человека

Москва, 8 февраля. Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова рассказала о воздействии кофеина на человеческий организм.

Тихонова сообщила, что кофе не наносит вреда человеку при умеренном потреблении, поскольку не содержит никаких токсинов. Тем не менее, кофеин оказывает воздействие на многие процессы в организме, поэтому детям его лучше не пить.

Тем, кто следит за потреблением калорий, эксперт напоминает, что без добавок в виде сахара, молока, сиропов и прочих калорийность кофе близка к нулю. Ощущение бодрости после чашки напитка достигается за счет содержащегося в нем кофеина.

«Кофе влияет на организм сильнее, чем чай. Если чай влияет в течение восьми часов, то кофе в течение двух часов, но намного сильнее. На чашку кофе идет восемь граммов, это достаточно много, организм активизируется. Сердце, мозг два часа работают в повышенном режиме. На молодой организм кофе действует хорошо, но в период, когда идет формирование организма, этого лучше избегать, потому что отклонения могут отразиться в будущем», — рассказала Тихонова.

Она отметила, что в зернах кофе содержатся витамины и важные для человека микроэлементы.

«Это полноценное зерно, в котором заключены все необходимые вещества. При обжарке сохраняются витамины группы B, они выдерживают термическую обработку. Это проводник витамина C. Если вы пьете кофе и едите яблоко, витамин C усваивается лучше. Также в кофе много микроэлементов, которые дают питание клеткам организма», — подчеркнула эксперт.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что ученые рассчитали формулу идеального эспрессо. Для его приготовления рекомендуется использовать 15 граммов кофе грубого помола и сократить время приготовления с 25 до 14 секунд.