Жириновский предложил Трампу выпить в Майами за его «успех»

Москва, 8 февраля. Глава ЛДПР Владимир Жириновский отправил президенту США Дональду Трампу письмо с поздравлением после закрытия дела об импичменте, и предложил встретиться в Майами, чтобы вместе «поднять бокал за его успех».

Напомним, что Сенат США оправдал главу государства Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения в деле об импичменте. Члены Демократической партии считают, что действующий президент оказывал давление на украинское правительство, пытаясь добиться открытия расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а также препятствовал расследованию в Конгрессе.

Владимир Жириновский поздравил Дональда Трампа с «победой в сенате и провалом подлых и ложных обвинений».

«Все члены фракции ЛДПР готовы лететь в США, чтобы поднять бокал за ваш успех. Мы предлагаем вам ужин за наш счет в Майами, где находится ваше прекрасное поместье Мар-а-Лаго», — написал Жириновский в письме.

Отмечается, что в письме глава ЛДПР выразил возмущение действиями спикера нижней палаты Нэнси Пелоси, назвав их неуместными. Жириновский также назвал «предательством» решение республиканца Митта Ромни проголосовать против Трампа.

Во время традиционного обращения президента США к Конгрессу на этой неделе, Трамп отказался пожать протянутую руку Пелоси, а та в свою очередь демонстративно порвала текст его речи после выступления. Также Трамп назвал «лицемерием» решение республиканца Ромни проголосовать против него во время голосования по импичменту.

Ранее сообщалось, что сотрудник СНБ Александер Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен из Белого дома.