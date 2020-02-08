Опубликовано новое видео с места гибели депутата Хайруллина

Москва, 8 февраля. Новое видео с места крушения вертолета под Казанью, где погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, появилось в Сети.

Видеозапись опубликовал «Пятый канал». На кадрах, снятых в непосредственной близости от места падения вертолета, видны обломки летательного аппарата и его лежащий на боку фюзеляж.

Напомним, авиакатастрофа произошла в пятницу вечером в Лаишевском районе Татарстана. На борту находились трое людей. Двое из них выжили и госпитализированы в тяжелом состоянии. Айрат Хайруллин скончался на месте крушения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Основные версии, которые рассматривают следователи — ошибка пилота, техническая неисправность вертолета, а также полет в сложных метеоусловиях.