Емельяненко рассказал, за что его арестовали в Анапе

Москва, 8 февраля. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко назвал причину своего ареста в Анапе. По его мнению, «ничего такого» он не совершал.

«Выпил вина и спел «Сектор газа». За что мне дали эти девять суток? Я же ничего такого не совершал», — цитирует слова Емельяненко RT.

Напомним, Емельяненко арестовали 21 января решением Анапского суда на семь суток за нарушение общественного порядка. Инцидент произошел в одном из городских отелей в ночь на вторник, 21 января. СМИ сообщали, что Емельяненко задержали за нарушение общественного порядка во время пребывания на базе отдыха «Спорт» в поселке Супсех под Анапой. 28 января боец вышел из изолятора временного содержания.

В Анапе боец готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. Как сообщало Федеральное агентство новостей, 7 февраля спортсмены встретились на пресс-конференции, которая прошла в формате ток-шоу. Бойцы ММА ответили на пару вопросов зала, подшучивали друг над другом и развлекали присутствующих. Обоих героев зал встретил бурными аплодисментами, и на протяжении всей конференции было шумно.

Болельщики выкрикивали имена своих фаворитов и смеялись. Несмотря на предстоящий бой, бойцы вели себя как лучшие друзья, а в конце конференции обнялись под аплодисменты болельщиков.

Основатель Лиги Майрбек Хасиев официально заявил, что бой состоится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Для тех, кто хочет лично увидеть бой, была открыта продажа билетов, самая высокая цена билета составляет 91 тысяча рублей. Площадка проведения боя — ВТБ Арена.