ВОЗ заявила об истощении мировых запасов медицинских масок

Москва, 8 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что мировые запасы медицинских масок истощились на ближайшие полгода.

По словам главы ВОЗ Адханома Гебрейсуса, спрос на гигиенические маски и респираторы в мире вырос в 100 раз, что привело к их 20-кратному подорожанию.

«Эта ситуация усугубляется широко распространенным, ненадлежащим использованием средств защиты вне ухода за пациентами», — цитирует его телеканал «360».

Гебрейсус подчеркнул, что в условиях образовавшегося дефицита масками нужно обеспечить в первую очередь врачей и других медицинских работников, и только после этого — больных и ухаживающих за ними близких. Глава ВОЗ призвал государства не накапливать маски там, где вирус не получил распространения.

Ранее специалисты Федеральной антимонопольной службы провели мониторинг цен на медицинские маски на территории России. Сотрудники ведомства выяснили, что в разных регионах страны эти средства личной гигиены подорожали в разной степени.

Самый большой рост зафиксирован в Ивановской области, где отдельные виды масок выросли в цене сразу на 485%. В целом подорожание зафиксировано в 68 субъектах. Установлено, что рост цен связан преимущественно с повышением закупочной стоимости. К примеру, в Адыгее она возросла на 1566,7%.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выявить аптеки, которые пытаются нажиться на ситуации, и лишить их лицензии.

Спрос на маски по всему миру возрос на фоне распространения коронавируса нового типа. По последним данным, число заболевших превысило 34,3 тысячи, от осложнений скончались 719 человек.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в России появилась услуга по проверке на коронавирус на дому.