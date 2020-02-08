Сенатор Морозов призвал ввести санкции против Польши за снос памятников

Москва, 8 февраля. В Совете Федерации предложили привлекать к уголовной ответственности и вводить санкции против политиков, выступающих за снос советских памятников. С данной инициативой выступил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Сообщается, что недавно был снесен памятник благодарности Красной армии в польском городе Лешно.

«Это политические мерзавцы, для которых нет ничего святого. Они наживают политический капитал на крови и готовят информационное поле к юбилею Победы», — заявил российский сенатор.

По его словам, то, что происходит в Польше, заслуживает самой жесткой реакции со стороны Российской Федерации. Он отметил, что в таких случаях уместны и экономические санкции, и наказание определенных персон, связанных со сносом памятников.

Морозов говорит, что их необходимо объявить персонами нон-грата, а также завести в их отношении уголовные дела, касающиеся вандализма и осквернения памятников.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия никому не позволит забыть правду о Второй мировой войне. Глава государства подчеркнул, что РФ не должна никому ничего доказывать для того, чтобы за рубежом приняли правду о Второй мировой войне. Как говорит президент, она должна противопоставить попыткам Запада переписать историю объективную информацию, чтобы правда не забывалась.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что польские государственные компании откажутся от закупки российского угля. Отмечается, что в прошлом году в Польшу было импортировано в Польшу почти 19 млн тонн угля. 70% поставок были из России.