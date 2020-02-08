Daily Star назвал самые опасные и безопасные места в самолете

Москва, 8 февраля. Больше всего шансов выжить при крушении пассажирского самолета — у пассажиров, находящихся в хвостовой части воздушного судна, сообщает Daily Star.

Издание озвучило результаты исследования, согласно которому уровень смертности при аварии самолета для пассажиров на задних сидениях составляет 32%. Эта цифра немного ниже, по сравнению с пассажирами в передней части судна (38%). Больше же всего рискуют те, кто сидит в середине лайнера, уровень смертности для них составляет 39%.

Озвученные данные подтверждает портал Aviation Safety Network. Проанализировав данные о 65 авиакатастрофах, эксперты издания пришли к выводу, что более чем в половине случаев места в хвостовой части оказывались безопасней (коэффициент выживания — 28%). Самый высокий показатель смертности зарегистрирован среди пассажиров, сидящих у прохода в центре салона.

Повышает шансы выжить и правильно подобранная одежда. Эксперты советуют отдать предпочтение одежде из натуральных тканей, а не синтетических материалов. Джинсы и кроссовки предпочесть юбкам и высоким каблукам.

В конце прошлого года Национальный союз страховщиков ответственности представил статистику, согласно которой самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП), являются вертолеты. Шансы выжить при их крушении значительно ниже, чем при авариях с водным или наземным транспортом, передавали «Известия».

Согласно данным, шансы выжить при крушении вертолета составляют 50 на 50, а соотношение погибших и раненых составляет 1:1. Самым безопасным транспортом оказался трамвай. При его крушении на одного погибшего пассажира приходится 115 раненных.