Скончался известный французский писатель Пьер Гийота

Париж, 8 февраля. Французский писатель Пьер Гийота скончался в Париже в ночь на 7 февраля в возрасте 80 лет, сообщает экс-министр культуры и образования Франции Жак Ланг.

«Я с огромным горем узнал о смерти моего дорогого друга Пьера Гийота. Истинный виртуоз, поэт, владеющий словом, был уникальным мастером, решительным и требовательным», — сообщил на своей странице в Twitter Ланг.

Он подчеркивает личные качества писателя, отмечая, что Гийота был добрым человеком, который обо всем заботился.

Известность писателю принесли такие работы, как «Могила для 500 000 солдат» (1967) и «Эдем. Эдем. Эдем» (1970). Произведения Гийота нередко критиковались за слишком откровенные сцены. Например, «Эдем. Эдем. Эдем» долгое время во Франции считали порнографическим и запрещен для рекламы и продажи несовершеннолетним в течение многих лет.

В 2018 году Пьер Гийота стал лауреатом престижной литературной премии Медичи.

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