Появление гея в платье на «Улице Сезам» вызвало гнев американских родителей

Лос-Анджелес, 8 февраля. Появление представителя ЛГБТ-собщества в женском платье в детской программе «Улица Сезам» стало причиной гневных отзывов американских родителей.

Как передает издание Page Six, гнев родителей вызвал популярный голливудский актер, открытый гей, Билли Портер. На странице детской программы в соцсети Facebook были опубликованы фото Портера на фоне декораций и с куклами из передачи.

Публикация привела в бешенство родителей, передает «Царьград». Многие из них уверены, что такие персоны как Портер оказывают негативное влияние на детскую психику. Много сообщений было с обещаниями родителей никогда больше не показывать детям эту передачу.

«Нет, пожалуйста, нет! Это самый разочаровывающий пост 2020 года. Следует уважать семью как традиционные ценности. Если люди хотят сделать это самостоятельно, это их решение, но выставлять напоказ перед самым младшим из детей НЕПРАВИЛЬНО.Моя семья больше не будет смотреть «Улицу Сезам», — в частности, пишет Christi Beach.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Портер, являющийся ярым борцом за права меньшинств, стал главным претендентом на роль Феи-крестной в новом музыкальном фильме «Золушка» от Sony. Официального подтверждения, что его кандидатуру утвердили, пока не было. Саму Золушку сыграет певица Карла Камилла Кабельо.

Зрителю Портер известен по сериалам «Американская история ужасов» и «Поза». За роль в последнем он получил «Эмми». При этом он стал первым открытым геем, ставшим обладателем данной награды.