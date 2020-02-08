Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс бросил курить в 75 лет

Москва, 8 февраля. Гитарист британской рок-группы The Rolling Stones рассказал, что бросил курить незадолго до своего 76-летия.

Музыкант подтвердил, что бросить курить зачастую бывает сложнее, чем избавиться от наркотической зависимости. Ричардс сообщил, что выкурил последнюю сигарету в октябре 2019 года. Как пишут «Известия», 18 декабря он отметил свой 76-й день рождения.

«Я пытался бросить курить и раньше, но безрезультатно», — сказал гитарист.

Ричардс добавил, что сигареты всегда оставались слишком доступными, поэтому он не мог избавиться от вредной привычки. В разное время он страдал от наркотической и алкогольной зависимости. Впервые о желании победить курение табака музыкант заявил в феврале прошлого года.

В мае Ричардс сообщил, что стал вести более здоровый образ жизни перед мировым концертным туром No Filter Tour.

«Полагаю, что Мик Джаггер, как и я, чувствовал, что в последнем туре мы только начинали. Мы должны продолжать», — отметил он.

Кит Ричардс родился в 1943 году. Еще в школе он познакомился с Миком Джаггером. Вместе они основали The Rolling Stones в 1962-м. На протяжении музыкальной карьеры Ричардсу неоднократно предъявляли обвинения в хранении и употреблении запрещенных веществ. В 2006 году музыкант объявил об избавлении от наркотической зависимости.

Авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone поместил Ричардса на 4-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времен».