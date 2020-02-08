Канадские юристы подали иск к Ирану из-за крушения украинского Boeing

Оттава, 8 февраля. В Канаде родные жертв катастрофы подали коллективный иск к Тегерану за сбитый иранскими военными пассажирский самолет в начале января 2020 года.

Истцы требуют от иранской стороны компенсации в размере не менее 1,5 млрд канадских долларов (1,1 млрд долларов). Ответчиками по иску указаны государство Иран, президент Ирана Али Хаменеи и спецназ Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В тексте иска сказано, что лайнер был сбит в результате «намеренного и сознательного акта терроризма».

Напомним, что на борту самолета находилось 176 человек. Среди них были граждане Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

8 января 2020 года украинский лайнер разбился практически сразу после взлета. Иран настаивал на том, что самолет загорелся еще в небе, но вскоре официально признал, что он был сбит по ошибке силами ПВО. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что работа украинских специалистов не завершится до полного выяснения обстоятельств трагедии.