Fitch сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB»

Москва, 8 февраля. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации на уровне «BBB», прогноз стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Отмечается, что краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне F2.

«Российский РДЭ на уровне «ВВВ» отражает ее надежную и последовательную политическую базу, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям», — сообщает агентство.

Fitch отмечает, что Москва продолжает сохранять низкий уровень внешнего долга и наращивает госбюджет. Также агентство подчеркнуло, что остаются риски, связанные с геополитической напряженностью и санкциями.

«Сохраняющаяся угроза эскалации санкционирования будет оказывать давление на гибкость внешнего финансирования, инвестиции и перспективы роста», — отмечают в Fitch.

Рейтинговое агентство полагает, что таргетирование инфляции, гибкость курса валют и продуманная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним факторам и снижения зависимости от цен на ресурсы.

В январе международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-». Отмечается, что агентство подтвердило рейтинг РФ «BBB-/A-3» в иностранной валюте и «BBB/A-2» в местной валюте. Прогноз стабильный.

В декабре 2019 года рейтинговое агентство Fitch улучшило прогнозы по росту экономики на 2020 и 2021 годы до 2%. Ранее он составлял 1,9%, сообщает «Газета.ру».