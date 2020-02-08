Число жертв коронавируса в провинции Хубэй приблизилось к 700

Москва, 8 февраля. Число умерших от нового коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 699 человек.

Накануне региональный комитет здравоохранения сообщал о 618 погибших в Хубэе и о 636 в целом в КНР. В пятницу в провинции от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, скончался 81 человек. Общее число умерших на территории Китая достигло почти 720 человек.

Сообщается, что на территории провинции Хубэй заражение новым коронавирусом диагностировано у 24,9 тысяч человек. За период эпидемии из больниц выписали свыше 1,1 тысячи выздоровевших.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в декабре прошлого года. Было установлено, что возбудителем является коронавирус нового типа. В январе ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

На сегодняшний день известно о более чем 31,5 тысячи случаев заражения новым коронавирусом по всему миру. Заболевшие выявлены в 24 странах. В России зафиксировано два случая — в Тюменской области и Забайкальском крае.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Чили из-за коронавируса объявлен режим чрезвычайного положения.