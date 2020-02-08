Генштаб Ирана заявил о нанесении серьезного урона базам США ракетными ударами

Тегеран, 8 февраля. Вашингтон будет вынужден признать тяжелые потери от иранских ударов по базе Эйн-аль-Асад в Ираке, где располагаются американские военнослужащие, заявил представитель генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

Как утверждает Шекарчи, за четверть часа до начала операции Иран предупредил премьер-министра Ирака о начале атаки. Он говорит, что «американцев не информировали, так как они были готовы, зная, что их будет ожидать возмездие».

«В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать — не смогут держать втайне свои тяжелые потери», — отметил представитель генштаба вооруженных сил Ирана.

В свою очередь Министерство обороны США сообщало о 64 американских военных, получивших контузию во время удара от Ирана.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материал, в котором рассказывается, почему США не торопятся раскрывать свои реальные потери от атаки Тегерана по американским базам.