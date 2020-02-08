Порошенко стал фигурантом еще двух уголовных дел

Киев, 8 февраля. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило два новых уголовных дела в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, передает УНН со ссылкой на представителя ведомства.

В НАБУ уточнили, что еще 9 января в Единый реестр досудебных расследований были внесены «сведения об уголовных правонарушениях, изложенные в заявлении народных депутатов Украины, и начато досудебные расследования» по статьям «Присвоение, растрата имущества» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».

В конце января Госбюро расследований обнародовало перечень уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Ведомство осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным делам. Среди них, в частности, инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ, захват государственной власти и подделка при этом официальных документов, потеря носителей информации с гостайной, незаконное пересечение госграницы по поддельным документам, уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов и многое другое.

По данным ГБР, уже были допрошены 562 свидетелей, направлено 20 запросов о международной помощи.

В конце января Порошенко заявил, что собирается подать в суды 14 исков против силовых и антикоррупционных органов Украины. Как передавал RT, пятый президент Украины собирается требовать возмещение морального вреда. Шесть исков будут поданы против следователей ГБР, по два — против Нацполиции и НАБУ, еще четыре — против прокуроров.