Суд конфисковал у экс-главы минстроя Ставрополья дом за 78 млн рублей

Пятигорск, 8 февраля. Суд конфисковал у бывшего министра строительства Ставропольского края Игоря Васильева, осужденного за злоупотребление полномочиями, дом стоимостью 78 миллионов рублей.

Как сообщили в прокуратуре региона, дом был зарегистрирован на дальнюю родственницу Васильева, не располагавшую соответствующим доходом для строительства такого домовладения.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в суд направлено исковое заявление об изъятии в доход государства жилого дома стоимостью более 78 миллионов рублей, возведенного бывшим министром строительства Ставропольского края на доходы, законность которых не подтверждена», — говорится в сообщении.

Суд счел требования прокуратуры законными, дом был изъят с обращением в доход государства. На сайте Ленинского горсуда Ставрополя отмечается, что общая площадь строения превышает 660 квадратных метров.

Напомним, осенью прошлого года Васильев был приговорен к пяти годам заключения с конфискацией имущества по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем ущерб в размере 40 миллионов рублей. Следствием и судом установлено, что занимая должность министра, бывший чиновник заключил без конкурса контракт с компанией, принадлежащей его знакомому. Также он организовал предоставление субсидий нескольким сельским советам, заключив контракты по ремонту дорог без проведения торгов. В оформленных документах, как выяснили следователи, объемы ремонтных работ были завышены.