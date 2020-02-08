Давший показания против Трампа сотрудник СНБ Виндман уволен из Белого дома

Вашингтон, 8 февраля. Сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) подполковник Александер Виндман, давший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, уволен.

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на адвоката Виндмана Дэвида Прессмена.

«Каждому американцу понятно, почему работа этого человека завершилась, почему у государства теперь на одного солдата, служившего в Белом доме, меньше», — говорит Прессмен.

По его словам, Виндмана убрали за то, «что он сказал правду».

Сообщается, что опального подполковника вывели из Белого дома в сопровождении охраны.

«Сегодня Александера Виндмана вывели из Белого дома, где он ответственно служил своей стране и президенту», — заявил адвокат.

Прессмен отмечает, что Виндман публично выступал по расследованию в рамках процедуры импичмента всего один раз — в соответствии с повесткой Конгресса США.

Ранее прикомандированный к СНБ из Министерства обороны США Виндман, предположительно, вернется в Пентагон.

Ранее Александер Виндман в показаниях Конгрессу США заявил, что Трамп требовал от украинских властей начала расследования деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Согласно Виндману, в обмен на это президенту Украины Зеленскому предлагалась встреча с американским лидером в Белом доме.

Уволенный сотрудник СНБ ранее заявлял, что после дачи показаний его перестали приглашать на некоторые совещания в Белом доме.

Ранее Александер Виндман заявлял, что Александр Данилюк, являвшийся на тот момент секретарем Совета национальной безопасности Украины, трижды предлагал ему стать министром обороны Украины, передает «Газета.ру».