Гузеева показала погром, устроенный ее дочерью в квартире

Москва, 8 февраля. Телеведущая и актриса Лариса Гузеева выложила фото погрома, устроенного ее дочерью в квартире.

Фотографию комнаты с хаотично разбросанными вещами и ободранными обоями Гузеева разместила в своем Instagram. Как сообщила актриса, «погром» совершила ее 19-летняя дочь Ольга, она же изначально и разместила это фото в соцсети.

«Ответ недобрым. Да, моя дочь выложила на своей странице это фото. Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит. А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно?», — написала Гузеева, обращаясь к подписчикам.

Мнения пользователей Сети разделились. Многие поддержали телеведущую, поделившись собственным опытом в воспитании детей.

«Надо ждать, когда этот возраст перерастет, может до 25 лет длиться. У кого как. Их надо любить и чтоб они чувствовали себя счастливыми», — прокомментировала фото laramay5. «Лучше пусть она сделает такой бардак, выплеснет эмоции, чем что-то страшнее сделает. У самой дочь подросток и я все это понимаю, пытаюсь с ней разговаривать, а не навязывать свое», — написала elenakuzmina2201. «У моих старших был такой же хаос, они считали, что им так комфортнее! Я не спорила… Это их территория, и они вправе устанавливать там свои порядки!» — отметила patigulrazieva.

Другие усомнились в эффективности «воспитания невмешательством», указав, что не допустили бы таких беспорядков в своем доме.

«Не знаю, что будет у меня, но наверное за такое вломила… Не знаю, как еще приучить к порядку, может ведь и не пройти», — отметила ekaterina_v_nekrasova. «Избалованные детки, все позволено. Я вырастила сына, никаких переходных возрастов не было», — добавила romanovanatalia5056. «С кувалдой не надо, но с малолетства складывать вещички за собой ненавязчиво надо приучать. А в таком возрасте уже поздно, это распущенность, как не крути», — высказала мнение irina6198100.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что у дочери Ларисы Гузеевой была обнаружена доброкачественная опухоль.