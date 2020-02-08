Глава Пентагона Эспер рассказал, зачем США размещают ядерные заряды на подлодках

Вашингтон, 8 февраля. Соединенные Штаты размещают ядерные заряды малой мощности на субмаринах, чтобы сдерживать конфликты с разными государствами, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена решением Вашингтона размещать ядерные заряды малой мощности на своих подводных лодках. Он отметил, что это свидетельство того, что «США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в ней».
Как говорит Эспер, ядерные заряды малой мощности предоставляют президенту США разные возможности.
«Мы всегда хотим предоставлять разные варианты, позволяющие нам сдержать конфликт», — заявил он в ответ во время пресс-конференции, комментируя заявление со стороны МИД России.
Глава ведомства отметил, что Штаты хотят «сдерживать конфликт с любым государством».
«Но при необходимости мы хотим быть в состоянии победить», — отметил Марк Эспер.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер, во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса, обвинил Китай и Россию в попытках «перестроить мировой порядок». Он утверждает, что обе страны якобы нарушают суверенитет своих соседей и «переписывают историю».