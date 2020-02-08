Глава Пентагона Эспер рассказал, зачем США размещают ядерные заряды на подлодках

Вашингтон, 8 февраля. Соединенные Штаты размещают ядерные заряды малой мощности на субмаринах, чтобы сдерживать конфликты с разными государствами, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена решением Вашингтона размещать ядерные заряды малой мощности на своих подводных лодках​​. Он отметил, что это свидетельство того, что «США реально понижают ядерный порог, и что они допускают для себя ведение ограниченной ядерной войны и победу в ней».

Как говорит Эспер, ядерные заряды малой мощности предоставляют президенту США разные возможности.

«Мы всегда хотим предоставлять разные варианты, позволяющие нам сдержать конфликт», — заявил он в ответ во время пресс-конференции, комментируя заявление со стороны МИД России.

Глава ведомства отметил, что Штаты хотят «сдерживать конфликт с любым государством».

«Но при необходимости мы хотим быть в состоянии победить», — отметил Марк Эспер.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер, во время выступления в Университете имени Джона Хопкинса, обвинил Китай и Россию в попытках «перестроить мировой порядок». Он утверждает, что обе страны якобы нарушают суверенитет своих соседей и «переписывают историю».