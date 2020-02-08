Хинштейн предложил наградить погибшего депутата Хайруллина посмертно

Москва, 8 февраля. Замсекретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн предложил представить депутата Айрата Хайруллина к награде посмертно.

Ранее стало известно, что Хайруллин погиб в результате авиакатастрофы в Татарстане. Вертолет, в котором находились депутат и еще два человека, потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Лаишево. Информацию о гибели парламентария подтвердил его коллега, руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Сергей Неверов.

«Было бы справедливым посмертно представить Айрата Хайруллина к награде Татарстана, тем самым дать оценку его многолетней работе в Госдуме и Республике, итог которой так трагически подведен», — предложил Хинштейн.

Он отметил, что Хайруллин неоднократно выступал в роли инициатора просветительских благотворительных акций.

«Айрат Назипович очень активно работал в своем округе в Республике Татарстан. Благодаря его усилиями и инициативам появилось много социальных объектов, школ, больниц, объектов инфраструктуры», — подчеркнул замсекретаря Генерального совета «Единой России».

Как пишет «Газета.ру», причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия. Следственный комитет возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».