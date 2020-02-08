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Мишустин назначил нового замминистра строительства и ЖКХ

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Мишустин назначил Александра Козлова на пост замминистра строительства и ЖКХ

Москва, 8 февраля. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Александра Козлова замминистра строительства и ЖКХ России.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте правительства.

«Назначить Козлова Александра Сергеевича заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации», — сказано в документе.

Ранее RT сообщало, что российский премьер Михаил Мишустин назначил экс-министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева замминистра экономического развития.

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Источник: ТАСС
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