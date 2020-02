Толкалина прокомментировала свое откровенное фото в Instagram

Друзья мои, а расскажите ка пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? я удивлена искренне. картинка ведь не про родинки и изьяны педикюра.... она ведь про композицию кадра....кто то видит буквальность и беса в ребро, а кто то ведь экспрессию и динамичность....не выдавайте себя, не пишите пожалуйста пошлостей, все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите... отписаться можно молча???? А фото @kharitonova_natalia_123

A post shared by Любовь Толкалина (@tolkalinaliuba) on Jan 22, 2020 at 8:10am PST