Толкалина прокомментировала свое откровенное фото в Instagram

Москва, 8 февраля. Любовь Толкалина рассказала о своих пикантных фотографиях, фигуре и личной жизни.

Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского недавно вновь заставила всех говорить о себе. В конце января Любовь Толкалина взбудоражила общественность, разместив на своей странице в Instagram откровенное фото. По словам 41-летней актрисы, у нее «несколько десяток папок» подобных снимков.

«Эти снимки ничего не говорят обо мне, это картинка!» — говорит актриса.

18-летняя дочь звезды Мария не поддерживает интерес матери к фотографиям в стиле «ню».

«Мы разного мнения по поводу откровенных фотографий, я их не выкладываю по другой причине. Потому что у меня другие подписчики и они немного по-другому это воспринимают», — говорит дочь Толкалиной и Кончаловского.

Однако Мария восхищается физической фигурой матери. Она говорит, что очень хочет, чтобы ей передалась ее генетика.

Любовь Толкалина в свою очередь подчеркивает, внешний вид — это в первую очередь тренировки и правильное питание.

«У меня до сих пор нет проблем с фигурой, потому что я занимаюсь йогой, я занимаюсь кундалини. И всем рекомендую перестать есть мясо, рыбу и хлеб», — делится подробностями актриса.

Также Толкалина рассказала о своем избраннике — 53-летнем британском композиторе Саймоне Бассе. Музыкант живет в Лондоне, и сотрудничал с рядом мировых звезд, включая Мадонну и Робби Уильямса. Актриса говорит, что их познакомил Борис Гребенщиков, и что их отношения продолжаются уже 4 года. Она подчеркнула, что выходит в очередной раз замуж не собирается, однако насчет возможного рождения ребенка звезда не так категорична.

«Вы такие интимные вопросы задаете. Я не могу ответить на них. Это не я решаю!» — говорит Толкалина.

Недавно актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала видеозапись, снятую во время процедуры омоложения кожи, чем вызвала беспокойство со стороны поклонников.