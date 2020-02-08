Толкалина прокомментировала свое откровенное фото в Instagram

Москва, 8 февраля. Любовь Толкалина рассказала о своих пикантных фотографиях, фигуре и личной жизни.
Бывшая жена режиссера Егора Кончаловского недавно вновь заставила всех говорить о себе. В конце января Любовь Толкалина взбудоражила общественность, разместив на своей странице в Instagram откровенное фото. По словам 41-летней актрисы, у нее «несколько десяток папок» подобных снимков.
«Эти снимки ничего не говорят обо мне, это картинка!» — говорит актриса.
18-летняя дочь звезды Мария не поддерживает интерес матери к фотографиям в стиле «ню».
«Мы разного мнения по поводу откровенных фотографий, я их не выкладываю по другой причине. Потому что у меня другие подписчики и они немного по-другому это воспринимают», — говорит дочь Толкалиной и Кончаловского.
Однако Мария восхищается физической фигурой матери. Она говорит, что очень хочет, чтобы ей передалась ее генетика.
Друзья мои, а расскажите ка пожалуйста, что вас так обижает и тревожит в голой ступне предыдущего поста? я удивлена искренне. картинка ведь не про родинки и изьяны педикюра.... она ведь про композицию кадра....кто то видит буквальность и беса в ребро, а кто то ведь экспрессию и динамичность....не выдавайте себя, не пишите пожалуйста пошлостей, все это вы пишете про себя, потому что именно вы это видите... отписаться можно молча???? А фото @kharitonova_natalia_123
Любовь Толкалина в свою очередь подчеркивает, внешний вид — это в первую очередь тренировки и правильное питание.
«У меня до сих пор нет проблем с фигурой, потому что я занимаюсь йогой, я занимаюсь кундалини. И всем рекомендую перестать есть мясо, рыбу и хлеб», — делится подробностями актриса.
Также Толкалина рассказала о своем избраннике — 53-летнем британском композиторе Саймоне Бассе. Музыкант живет в Лондоне, и сотрудничал с рядом мировых звезд, включая Мадонну и Робби Уильямса. Актриса говорит, что их познакомил Борис Гребенщиков, и что их отношения продолжаются уже 4 года. Она подчеркнула, что выходит в очередной раз замуж не собирается, однако насчет возможного рождения ребенка звезда не так категорична.
«Вы такие интимные вопросы задаете. Я не могу ответить на них. Это не я решаю!» — говорит Толкалина.
Недавно актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала видеозапись, снятую во время процедуры омоложения кожи, чем вызвала беспокойство со стороны поклонников.