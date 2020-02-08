Лавров передал Мадуро пожелания успехов от Путина

Каракас, 8 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой Венесуэлы Николасом Мадуро сообщил, что в ходе визита в Каракас обсудил с венесуэльскими партнерами шаги двух стран для защиты торговых связей от санкций США.

«Прежде всего, самые добрые приветы, пожелания успехов от президента (РФ Владимира) Путина. Он тепло вспоминает вашу встречу в октябре прошлого года и те крупные договоренности, которые были достигнуты», — начал встречу с Мадуро Лавров.

Глава МД РФ сообщил президенту Венесуэлы, что ранее в Каракасе провел встречу коллегой Хорхе Арреасой и вице-президентом Делси Родригес. По словам Лаврова, они обсудили «конкретные шаги с тем, чтобы все договоренности выполнялись в срок и эффективно».

Особое внимание стороны уделили тем шагам, которые Каракас и Москва принимают, «чтобы обезопасить торгово-экономические связи от незаконных противоправных санкций и грубейшего давления, оказываемого на Венесуэлу США».

#Лавров: Осуждаем нелегитимные рычаги финансово-экономического давления на Венесуэлу. Имею в виду санкции, попытки экстерриториально применять национальное законодательство. Эти рестрикции стали основной причиной рецессии венесуэльской экономики.????https://t.co/ctLrwZoiQY pic.twitter.com/NdcJVXQhjH — МИД России ???????? (@MID_RF) February 7, 2020

Ситуация в Венесуэле накалилась, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» и потребовал немедленной отставки действующего правительства и действующего главы государства Николаса Мадуро. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

Вашингтон открыто требует свержения Мадуро с поста президента, постоянно продлевая и расширяя санкции против Венесуэлы. 6 февраля глава Госдепа США Майкл Помпео и Гуайдо провели встречу в Вашингтоне и договорились, что удвоят усилия по отстранению от власти Мадуро, а также на «восстановление демократии, экономического процветания и достоинства народа Венесуэлы». В пятницу, как передавала «Газета.ру», США ввели санкции против венесуэльской авиакомпании Conviasa. 40 самолетов авиакомпании были внесены в черный список.