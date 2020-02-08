Видео извлечения тела Хайруллина из-под обломков вертолета опубликовано в Сети

Казань, 8 февраля. В Сети опубликовано видео извлечения из-под обломков вертолета Bell 407 тела депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина.

На записи видно, как представители экстренных служб на специальных носилках увозят тело от места крушения вертолета, передает телеканал «360».

Вертолет Bell 407, который принадлежит Хайруллину, потерпел крушение под Казанью в пятницу. Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть. Кроме того, на борту находились пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Госдумы Рамис Газизов. У одного из них диагностировано повреждение позвоночника, у другого — перелом ребер. Оба они находятся в сознании и сейчас проходят обследование.

Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета: «ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия». По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. передавала «Газета.ру»

Версии крушения вертолета Хайруллина, в том числе о некачественном техническом обслуживании, прокомментировал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В комментарии Федеральному агентству новостей он не исключил, что падение вертолета Хайруллина произошло в результате диверсии.