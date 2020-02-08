Немецкий политолог Рар рассказал о «грандиозной победе» российской внешней политики

Берлин, 8 февраля. Известный немецкий политолог Александр Рар рассказал о причинах успеха российской внешней политики. По его мнению, развязывание третьей мировой войны — единственный способ дальнейшего расширения влияния НАТО.

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Россия одержала «грандиозную победу» над Западом, развеяв надежды оппонентов завладеть ее богатствами. По его словам, западные страны не сумели повлиять на Москву даже во время кризиса после распада СССР. Он утверждает, что приход к власти Владимира Путина и дальнейшие заявления о недопустимости расширения НАТО на восток, закрепили Россию на мировой арене. Рар считает, что Российская Федерация на данный момент является одним из основных локомотивов по выработке правильных решений в политике.

«И все поняли, что дальнейшие попытки расширения НАТО — это третья мировая война с РФ. Это, конечно, грандиозная победа во внешней политике для Москвы», — констатировал немецкий политолог.

До этого Александр Рар заявлял, что Европейский союз должен перестать следовать интересам США. По его мнению, начав проводить самостоятельную политику, Евросоюз перестанет получать «удары» от Америки и Китая и нести экономические убытки от отсутствия партнерских отношений с Россией.

Ранее глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что аргументация США о защите украинских интересов по «Северному потоку — 2» не имеет отношения к реальным целям и интересам Вашингтона. Также Эрнст отметил, что «не годится, чтобы американцы предписывали Европе, как проводить энергетическую политику», и подчеркнул, что «США не имеют права угрожать европейским предприятиям», сообщает RT.