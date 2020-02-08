Трое военных погибли под лавиной в Армении

Ереван, 8 февраля. Лавина накрыла четверых военнослужащих армии Армении в Сюникской области, трое из них погибли, один сумел выбраться из-под снега, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Инцидент произошел в пятницу в 16.50 по местному времени (15.50 по московскому) в Сюникской области. Около одной из воинских частей (ее номер не называется) четверо военнослужащих по контракту оказались под снегом в результате схода лавины.

В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела трех военных: рядовой Карапет Н., 1991 года рождения, младший сержант Тигран А., 1994 года рождения, и младший сержант Нвер Ш., 1995 года рождения.

Один контрактник, Гамлет М., 1998 года рождения, сумел выбраться из снега. Солдат получил легкие ранения, его здоровье оценивается как удовлетворительное.

Отметим, ранее на востоке Турции сошли две лавины. Как передавал RT, погибли более 40 человек, число пострадавших превысило 80 человек. Сход лавины произошел 4 февраля в провинции Ван. Лавина снесла следовавший по трассе Ван-Бахчесарай микроавтобус, он упал с обрыв высотой 40 метров.