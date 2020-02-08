Задержан ливанский корабль, перевозивший турецкое оружие боевикам ПНС Ливии

Генуя, 8 февраля. В порту итальянского города Генуя задержано транспортное судно, следовавшее под флагом Ливана, и которое ранее доставило в Ливию очередную партию турецкого оружия.

Как сообщает агентство France Presse, речь идет о корабле Bana.

Отмечается, что данное судно в сопровождении двух турецких военных кораблей ранее прибыло в находящуюся под контролем боевиков Правительства национального согласия (ПНС) столицу Ливии. Ливанские и турецкие корабли были замечены ВМС Франции, о чем было незамедлительно доложено руководству страны. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж недоволен Анкарой, которая не сдержала обещаний. Напомним, что участники межливийской конференции в Берлине (включая Турцию) пришли к выводу, что поставки оружия в североафриканскую страну недопустимы.

Сообщается, что Bana доставило в Триполи турецкие бронетранспортеры, оружие и боеприпасы. Корабль зарегистрирован на ливанскую компанию Middle East Maritime Consult, занимающейся транспортировкой автомобилей. Известно, что Bana не первый раз следовало из Турции в Ливию. Отмечается, что судовые документы были подделаны, чтобы скрыть факты нелегальной перевозки оружия. На данный момент документацию изучают итальянские следователи.

Ранее ООН ввела эмбарго на поставки вооружения в Ливию, которое препятствует урегулированию ситуации в стране после продолжительного военно-политического конфликта. Однако Турция систематически нарушает эмбарго. Анкара всеми силами пытается оказать поддержку так называемому ПНС Ливии, для достижения своих корыстных интересов. Международные наблюдатели регулярно фиксируют турецкие грузовые корабли и самолеты на пути в Триполи. Кроме оружия турецкая сторона переправляет в Ливию и сирийских боевиков, вынужденных бежать из Идлиба, по мере восстановления контроля над регионом правительственными войсками САР. Согласно экспертным оценкам, на данный момент в подчинении ПНС находятся около 6 тыс. наемников.

Несмотря на действующий режим прекращения огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) и ПНС, последние продолжают обстреливать позиции ЛНА, в том числе при помощи тяжелого вооружения. Провокации боевиков ПНС ставят под угрозу достигнутый прогресс по мирному урегулированию ситуации в Ливии.