Депутат Вострецов предложил увеличить размер выплат на содержание опекаемых детей-сирот

В данный момент действующее законодательство предлагает различные виды стимулирования усыновителей и опекунов. Принявшим в семью сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство выплачивает единовременное пособие около 20 тысяч рублей из федерального бюджета. Если граждане усыновляют ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет или нескольких детей, которые являются родственниками, то размер выплаты составит примерно 150 тысяч рублей.

Кроме того, дети, находящиеся под опекой или попечительством, ежемесячно получают пособие из регионального бюджета. Анализ, проведенный в Сибирском федеральном округе, показал, что размер этих ежемесячных денежных выплат зачастую значительно ниже установленной в регионе величины прожиточного минимума детей.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предлагает законодательно закрепить норму, согласно которой размер ежемесячных денежных выплат должен соответствовать величине прожиточного минимума ребенка в данном субъекте федерации, либо превышать эту величину.

«Недавно президент инициировал внесение поправок в конституцию и теперь там будет закреплен минимальный размер оплаты труда, который равен размеру прожиточного минимума и гарантируется каждому. К сожалению, в стране еще остаются дети-сироты, которые живут в детских домах. Таких в стране более пятидесяти тысяч. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы они все попали в семью. Но многие семьи не настолько богаты, чтобы позволить себе взять ребенка. Даже в тех случаях, когда это родственники, дяди и тети, тем более бабушки и дедушки на пенсии. В законопроекте речь идет о том, чтобы выплачивать пособие на ребенка, который приходит в семью опекунов, не важно родственников или нет, в размере равном прожиточному минимуму на ребенка, установленному в регионе. Сейчас во многих субъектах страны это не так», — сообщил депутат.

Планируемое увеличение размера ежемесячных денежных выплат не повлечет дополнительных расходов региональных бюджетов, так как они будут компенсированы уменьшением денежных ассигнований на содержание в детских домах.