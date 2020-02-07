Россия и Белоруссия продолжат консультации по механизму интеграции

Сочи, 7 февраля. Россия и Белоруссия продолжат консультации по интеграции, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак после окончания российско-белорусских переговоров в Сочи.

«Наши переговоры прошли в позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, на уровне министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, укрепления этой интеграции», — сообщил Козак.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года в Москве. К 20-летию документа Москва и Минск планировали принять программу углубления интеграции. Однако в конце прошлого года было заявлено, что финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.

В пятницу в Сочи президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели переговоры, на которых в том числе, поднимался вопрос поставок газа и нефти. Российский президент предложил «обсудить текущие дела» и выйти «за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», передавали «Известия».

Встреча лидеров России и Белоруссии проходила на фоне сложностей в нефтегазовой сфере и недавнего визита в Минск главы Госдепартамента США Майка Помпео. Минску и Москве не удавалось согласовать свои позиции относительно поставок нефти в Белоруссию.

По итогам встречи Козак сообщил, что поставки газа Белоруссии в 2020 году сохранятся на условиях 2019 года, передавал RT. Условия поставок нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе.