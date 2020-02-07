Четыре военных ЛНР погибли при обстреле со стороны ВСУ

Луганск, 7 февраля. Четыре ополченца погибли, еще четверо получили ранения в результате обстрела со стороны киевских силовиков территории Луганской народной республики, сообщил журналистам представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, военнослужащие 93 отдельной механизированной бригады ВСУ открыли огонь из артиллерийских систем калибром 122-миллиметра по окраине населенного пункта Золотое-5, находящегося под контролем ЛНР.

В результате обстрела четверо сотрудников Народной милиции ЛНР погибли, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Они были госпитализированы.

Военные ЛНР уничтожили беспилотник, при помощи которого ВСУ корректировали артиллерийский огонь.

Ранее в пятницу сообщалось, что в селе Орехово Луганской области погиб военнослужащий 93-й бригады ВСУ. Солдат задел взрывное устройство на минном поле, не заметив его под снегом. Минное заграждение не было отмечено информационным указателем. В момент происшествия рядом с местом гибели находились представители киевских СМИ, которые успели снять на видео взрыв и гибель сержанта. Узнав об этом, военное руководство настояло на том, чтобы видеоряд был удален, а журналисты не упоминали о ЧП.