Боец ДНР «Абдулла» объяснил, почему конфликт в Донбассе несет угрозу для России

Донецк, 7 февраля. Военнослужащий Донецкой Народной Республики (ДНР) Рафи Джабар заявил, что конфликт на востоке Украине является лишь началом войны, которая может перекинуться на Российскую Федерацию.



Рафи Джабар, более известный под своим позывным «Абдулла», является уроженцем Афганистана. С 2014 года он принимал участие в сражениях на Донбассе, а спустя 3 года лишился ног в результате взрыва. Как утверждает Джабар, его главной мотивацией участия в конфликте стало нежелание того, чтобы Украина пошла по пути Афганистана. Также ветеран ДНР предполагает, что за боевыми действиями в Донбассе могут последовать еще большая война.

«Война в Донбассе — только начало, прелюдия. Цель тех, кто стравливает народы, ясна — перекинуть войну на территорию России», — считает Рафи Джабар.

«Абдулла» опроверг информацию, что пострадавшим бойцам Донецкой Народной Республики не оказывается помощь. В качестве доказательства он показал свои протезы, которые безвозмездно были выданы ему республикой. Как он отмечает, глава ДНР Денис Пушилин уже выделил здание, в котором будет создан новый реабилитационный центр для военнослужащих. По его словам, там будут оказываться услуги по протезированию и обустроено жилье для бойцов.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев построит две военные базы по стандартам НАТО, одну в Северодонецке (Луганская область), другую — в Мариуполе (Донецкая область). По его словам, развитие инфраструктуры​​​ является одним из приоритетов деятельности новой команды министерства.