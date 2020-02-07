Мумию умершего 5 лет назад французского аристократа нашли в центре Москвы

Москва, 7 февраля. Мумию умершего пять лет назад человека нашли в квартире в центре Москвы. Погибшим оказался старший потомок французского аристократического рода маркизов де Лафит де Пельпор.

Как сообщает «МК», останки 79-летнего Сергея Пельпора в его квартире на Рубцовской набережной были обнаружены полицией в четверг, 6 февраля. Соседи рассказали, что неприятный запах в подъезде наблюдался последние года три-четыре. Думали, что пахли собаки, но позже все же вызвали полицию.

Родственники маркиза рассказали газете, что погибший страдал расстройством психики. Из-за мании преследования он разорвал отношения с близкими около десяти лет назад. Ни жены, ни детей у него не было.

Предок погибшего — Луи — был из известного французского рода маркизов де Лафит де Пельпор (одна из станций метро в Париже носит название в честь их фамилии). Покойный был самым старшим представителем рода из ныне живущих.

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