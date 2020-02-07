Лукьянов: Латвия действует в стиле «бандитов 90-х» по отношению к связанному с РФ бизнесу

Рига, 7 февраля. Действия латвийского правительства по отношению к бизнесу, связанного с РФ, напоминают «работу» бандитов из 1990-х, а журналистов лишь «зацепило общей волной», заявил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.
Данное заявление дипломат сделал во время ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника.
«В текущей «охоте на ведьм» журналистов зацепило мимоходом. Если бы это касалось только журналистов, это был бы один разговор. Но эта «охота» коснулась многих сфер бизнеса, так или иначе связанного с РФ. В совокупности бизнес потерял около 10 млрд евро. Так что журналистов зацепило общей волной», — заявил Лукьянов.
Как подчеркнул российский дипломат, когда блокируют бизнес и закрывают его счета, то это уже считается рэкетом.
«Нарушаются контракты, и тут же появляются претензии, накапливаются обязательства... А счет заблокирован, и все. У нас так в 90-е бандиты «работали», — отметил посол РФ.
Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, работающих в Прибалтике.
«Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», — говорит дипломат.
Однако он подчеркнул, что шансы на положительный исход не велики, так как «работают двойные стандарты». Он напомнил, что недавно Эстония устроила травлю агентства Sputnik, а теперь под давлением Таллинна и Риги находится Baltic Media Alliance. Также он отметил, что в Латвии закрыли трансляцию девяти ТВ-каналов, в том числе «таких идеологически опасных», как «Дом кино», «Музыка Первого» и «Бобер».
Напомним, что ранее латвийские спецслужбы провели оперативные действия в здании предприятия Baltijas Mediju Alianse, занимающегося ретрансляцией в прибалтийских странах программ Первого канала и «РЕН-ТВ».