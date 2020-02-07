Лукьянов: Латвия действует в стиле «бандитов 90-х» по отношению к связанному с РФ бизнесу



Рига, 7 февраля. Действия латвийского правительства по отношению к бизнесу, связанного с РФ, напоминают «работу» бандитов из 1990-х, а журналистов лишь «зацепило общей волной», заявил посол России в Латвии Евгений Лукьянов.

Данное заявление дипломат сделал во время ежегодной отчетной пресс-конференции, посвященной Дню дипломатического работника.

«В текущей «охоте на ведьм» журналистов зацепило мимоходом​​​. Если бы это касалось только журналистов, это был бы один разговор. Но эта «охота» коснулась многих сфер бизнеса, так или иначе связанного с РФ. В совокупности бизнес потерял около 10 млрд евро. Так что журналистов зацепило общей волной», — заявил Лукьянов.

Как подчеркнул российский дипломат, когда блокируют бизнес и закрывают его счета, то это уже считается рэкетом.

«Нарушаются контракты, и тут же появляются претензии, накапливаются обязательства... А счет заблокирован, и все. У нас так в 90-е бандиты «работали», — отметил посол РФ.

Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, работающих в Прибалтике.

«Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали», — говорит дипломат.

Однако он подчеркнул, что шансы на положительный исход не велики, так как «работают двойные стандарты». Он напомнил, что недавно Эстония устроила травлю агентства Sputnik, а теперь под давлением Таллинна и Риги находится Baltic Media Alliance. Также он отметил, что в Латвии закрыли трансляцию девяти ТВ-каналов, в том числе «таких идеологически опасных», как «Дом кино», «Музыка Первого» и «Бобер».

Напомним, что ранее латвийские спецслужбы провели оперативные действия в здании предприятия Baltijas Mediju Alianse, занимающегося ретрансляцией в прибалтийских странах программ Первого канала и «РЕН-ТВ».