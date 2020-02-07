Названо место прощания с погибшим при крушении вертолета депутатом Хайруллиным

Казань, 7 февраля. Церемония прощания с погибшим при крушении вертолета депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным состоится в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая в Казани.

«Прощание с депутатом фракции «Единая Россия» в Государственной думе Айратом Назиповичем Хайруллиным состоится завтра в 11.00 в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая города Казани», — сообщили в аппарате фракции ЕР.

Вертолет Bell 407, который принадлежит Хайруллину, потерпел крушение под Казанью в пятницу, передавала «Газета.ру». Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть. Кроме того, на борту находились пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Госдумы Рамис Газизов. У одного из них диагностировано повреждение позвоночника, у другого — перелом ребер. Оба они находятся в сознании и сейчас проходят обследование.

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что работал с Хайруллиным в аграрном комитете. Парламентарий охарактеризовал своего погибшего коллегу как профессионала. Он добавил, что Хайруллин много работал с жителями своего округа в Татарстане и несколько раз избирался по одномандатному округу.

Кроме того, депутат отметил, что Хайруллин был очень семейным человеком. У парламентария остались взрослые дети и внуки.