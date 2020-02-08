Трамп победил сторонников импичмента. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Трамп избежал импичмента Веселится и ликует Дональд Трамп. Дело об импичменте с треском провалилось. Американский сенат полностью оправдал мистера президента по двум статьям: о злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Противники Трампа из партии демократов должны были собрать две трети голосов сенаторов, правда, в итоге не «наскребли» по сусекам и половины. Свою роль сыграло республиканское большинство в верхней палате Конгресса. Оппоненты эпатажного лидера Штатов заварили кашу о вотуме недоверия еще в прошлом году: Трампу шили дело по «украинскому досье». Якобы президент США оказал давление на Владимира Зеленского и потребовал расследовать деятельность семьи Джо Байдена на Украине — в обмен на военную помощь для Киева. Трамп подтвердил, о своем потенциальном сопернике по президентским выборам говорил, но ни о какой сделке, тем более о прессинге, речи не шло. В итоге сенаторы встали на сторону своего президента. За несколько часов до финального голосования по импичменту Дональд Трамп умыл своих оппонентов в ходе ежегодного обращения к американскому Конгрессу. Демонстративно не пожал руку идейной вдохновительницы антитрамповской кампании Нэнси Пелоси, спикеру нижней палаты. Похоже, действующий президент заранее предвидел провал недругов и фактически упивался своей неуязвимостью на трибуне. А, может, просто красовался перед супругой Меланией, что смотрела на него влюбленными глазами из зала. Дональд «великолепный» так разрекламировал себя перед грядущими выборами 2020 года, что порой его духоподъемной речи аплодировали даже недруги из стана демократов. Хотели, как хуже, а получилось себе назло: на фоне последних разборок рейтинг Трампа неожиданно взлетел до рекордной отметки в 49%. Шоумен из Белого дома практически добрался до популярности Рональда Рейгана. Празднуя победу в поединке с проклятым импичментом, 45-й американский президент даже опубликовал в соцсетях шуточный ролик, в котором ясно намекнул, что у власти готов оставаться хоть целую вечность.

Турция хозяйничает в Сирии Обострение ситуации в Сирии. Главная тема телефонных переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран договорились усилить взаимодействие между Министерствами обороны России и Турции. И вот почему. Поначалу после подписания в октябре 2019-го совместного меморандума по Сирийской Арабской республике Анкара шла с нами в ногу на пути к достижению мира. Однако в ночь на понедельник произошло ЧП, которое заставило Москву призадуматься. Четверо турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийских правительственных войск в Идлибе. Чуть позже наше Минобороны сообщило, что причиной инцидента стала несогласованность: в регионе, где проходит антитеррористическая операция Сирии, Анкара не предупредила о своих маневрах. Мало того, сама нанесла, как заявляет, «ответный удар» по Идлибу. В результате убиты 76 сирийских военнослужащих. И если бы это был единственный случай неповиновения! В последнее время турецкая сторона все чаще проявляет имперские замашки османов-завоевателей. Вот уже и президент государства тоном великого султана заявляет, что «Астанинского процесса» по Сирии «больше не существует». Словно Эрдоган — повелитель Ближнего Востока! К тому же, изначально Турция пришла в северную Сирию для борьбы с курдскими террористами. Но вот других боевиков отчего-то прикармливает. Об этом на допросе сообщили попавшие в плен к сирийцам радикалы. Им пришлось вступить в ряды запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра». Кому-то турки угрожали расправой, а кому-то сулили золотые горы. Одним словом, вербовка шла по методу кнута и пряника. В нашем МИД ясно дают понять: так дело, товарищи турки, не пойдет! «К сожалению, на данном этапе турецкая сторона не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба в корне. Первое, отмежевать ту вооруженную оппозицию, которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры», которая мимикрировала в «Хейят Тахрир аш-Шам. Причина еще одна такого положения заключается в том, что внутри идлибской зоны не была создана 10-20-километровая демилитаризованная полоса. Об этом мы тоже напомнили нашим турецким партнерам. Будем продолжать добиваться выполнения всех пунктов тех решений, которые принимали президенты», —заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пока Анкара пытается заигрывать с террористами и игнорирует «Астанинский процесс», Москва стоит на своем. Россия полностью выполняет свои обязательства, чтобы вернуть в Сирию мир. И ждет того же от турецкой стороны. Без четкого следования сочинским договоренностям по Идлибу процесс в нужное русло не пойдет.

Коронавирус на лайнере В плену смертельного коронавируса. Это далеко не фигура речи. Пассажиры круизного лайнера в Японии в прямом смысле стали заложниками пугающей мир заразы. Судно с императорским названием Diamond Princess по иронии судьбы превратилось в плавучую тюрьму по вине коронавируса. Рабами «Алмазной Принцессы» невольно оказались в общей сложности около 3,5 тысяч пассажиров. В четырех стенах заперты 24 россиянина, о чем сообщило наше посольство в Токио. Все начиналось, как в кино. 20 января белый теплоход отчалил из порта Йокогамы, но уже 3 февраля спешно вернулся в родную гавань и по сей день стоит на якоре — солнечный круиз внезапно сорвала эпидемия. Во время путешествия у одного из пассажиров, который сошел на остановке в Гонконге, выявили китайский коронавирус. В ходе проверки заражение подтвердилось еще у десятков человек на борту. Число заболевших растет. Риск распространения инфекции в замкнутом пространстве весьма велик. Так что по самым оптимистичным прогнозам объявленный властями Японии карантин на корабле может затянуться как минимум до 20 февраля. Тем временем Международная ассоциация круизных линий уже строго-настрого запретила принимать на борт лайнеров пассажиров из Китая. В уведомлении отмечается, что такая мера направлена на предотвращение вспышек неопознанной пока пневмонии. Только в одной Поднебесной, по сообщению Минздрава КНР, число заболевших коронавирусом превысило 30 тысяч человек, зафиксировано более 600 случаев со смертельным исходом.

Теракт в Лондоне Омраченный Brexit. Буквально на следующий день после развода с Евросоюзом Лондон содрогнулся от теракта. Очередного. Сценарий словно под копирку из жуткого ноября. Опять молодой одиночка, отсидевший неполный срок за терроризм, снова нож в руках и фальшивый пояс смертника на груди, нападение на прохожих, да и финал для палачей один — ликвидация на месте. Правда, в прошлом году каратель вышел к Лондонскому мосту, где двумя годами ранее произошел другой кровавый теракт. Великобритания до сих пор оплакивает жертв тех трагедий. На сей раз последователь своих лжеучителей устроил вылазку на юге туманного Альбиона, да еще и в зеркальную дату: 02.02.2020. Трое попавших под руку преступника получили ранения. По информации британских СМИ, злоумышленник — 20-летний Судеш Амман — был адептом запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» и даже предлагал своей подруге обезглавить собственных родителей. Но, видимо, «за красивые глазки» отмотал лишь половину срока за свои злодеяния. По решению толерантного европейского правосудия экстремист вышел на волю за неделю до последнего преступления в своей биографии. Как будто жизнь наивных британцев ничему не учит. Опять на те же грабли! А ведь премьер-министр Борис Джонсон еще в прошлом году, сразу же после резонансного теракта в сердце Лондона, обещал рассмотреть изменение мер по отношению к осужденным за терроризм. Но на фоне семейных скандалов с ЕС тему замяли. И только теперь, когда произошла аналогичная чудовищная атака среди бела дня, сторонник жесткого Brexit перешел к суровым мерам и в отношении опасных террористов. «Я думаю, что пришло время принять меры, чтобы гарантировать, что люди, вне зависимости от закона, который мы принимаем, осужденные за такие преступления не смогут претендовать на досрочное освобождение», — заявил премьер-министр Великобритании. Как говорится, его слова да британскому Минюсту бы в уши. Кстати, в ведомстве уже подтвердили: соответствующий законопроект представят в британском парламенте уже в самое ближайшее время. Очевидно, Лондону, отныне свободному от европейских уз, придется также пересмотреть миграционную политику, чтобы обезопасить страну от радикально настроенных «беженцев».