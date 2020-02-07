«Допускаю диверсию»: авиаэксперт о версиях крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Версии крушения вертолета депутата Госдумы Айрата Хайруллина, в том числе о некачественном техническом обслуживании воздушного судна, прокомментировал бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В комментарии Федеральному агентству новостей он не исключил, что падение вертолета Хайруллина произошло в результате диверсии.

Три версии

Мультимиллионер, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета Bell 407 в Татарстане. Об этом сообщил источник ФАН в экстренных службах.

На борту также находились еще два человека. Вертолет разбился в Лаишевском районе Татарстана. Инцидент произошел в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища. На месте происшествия работают спасатели.

Росавиация уже создала комиссию для расследования причин крушения вертолета под Казанью. По данным ФАН, рассматриваются несколько версий крушения. Причиной аварии могли стать человеческий фактор, отказ техники и погодные условия.

Политический заказ

Как отметил Александр Романов, за вертолетом Айрата Хайруллина следили основательно. Поэтому версия о некачественном техническом обслуживании выглядит маловероятной. Погодные условия и человеческий фактор выглядят правдоподобнее отказа техники, подчеркивает авиаэксперт.

«Но допускаю и политический заказ, диверсию. Потому что вертолеты — это очень сложная система... Скорее здесь могли сводить какие-то политические счеты. На вертолет могли повлиять извне. Это возможно. Надо посмотреть более тщательно, где и на каком этапе произошло крушение. Были ли какие-нибудь сообщения от экипажа перед катастрофой. Три версии (человеческий фактор, отказ техники и погодные условия. — Прим. ФАН) — это обычное дело, их всегда и рассматривают первым делом после любой катастрофы. Более детально говорить невозможно», — заключил Александр Романов.

Коллега Хайруллина, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Ирина Гусева призналась в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что близко общалась с погибшим политиком. Она рассказала, что Хайруллин был отзывчивым и не раз подставлял ей плечо. Более того, он откликался на просьбы людей помочь в строительстве, например, церкви.

По данным сервиса Rusprofile.ru, Хайруллин является учредителем 159 организаций, большая часть из которых зарегистрирована в Татарстане. У депутата-мультимиллионера остались жена, двое сыновей и дочь.