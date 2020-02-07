Козак сообщил, что поставки газа Белоруссии сохранятся на условиях 2019 года

Сочи, 7 февраля. Поставки газа Белоруссии в 2020 году сохранятся на условиях 2019 года, сообщает заместитель администрации президента России Дмитрий Козак.

Козак также отметил, что условия поставок нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе.

«Что касается сотрудничества в нефтегазовой сфере, тоже мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года, и будем действовать в этом ключе», — заявил Дмитрий Козак.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко 7 февраля провели рабочий завтрак. После этого прошел первый раунд переговоров, на котором Путин предложил «обсудить текущие дела» и выйти «за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», передают «Известия».